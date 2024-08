En evento morenista, Fernández de Kirchner festeja reforma judicial de AMLO

En defensa de transparencia electoral

Por otro lado, Fernández de Kirchner se sumó al llamado que han hecho los gobiernos de México, Brasil y Colombia, a través de sus cancillerías, para que se transparenten las actas de la elección de la semana pasada en Venezuela, y que según el presidente Nicolás Maduro, le dieron el triunfo.

"Por el propio legado de Chávez que se publiquen las actas", pidió la exmandataria argentina durante su visita a la ciudad de México y su intervención en el foro morenista.

En ese marco la política de izquierda se refirió a la situación que atraviesa Venezuela, país que vivió la semana pasada elecciones presidenciales, y cuyos resultados, según el Consejo Nacional Electoral de ese país, arrogaron que Maduro triunfó, pero no se ha presentado documentación que lo acredite.

En contraste, la oposición que encabeza el candidato Edmundo González y la lideresa María Corina Machado, aseguraron contra con el 70% de las actas que les dan el triunfo y las difundieron en medios electrónicos.

Sobre esta polémica Fernández de Kirchner pidió: "por el propio legado de Hugo Chávez, publiquen todas las actas". Y se congratuló de que la lideresa opositora Machado no actúe más sin dar la cara públicamente, pues “la clandestinidad es algo muy feo y malo”.

“Ayer estaba muy preocupada por que la principal líder estaba en la clandestinidad, pero hoy la vi encabezando una marcha en Caracas así que afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad”.

Pero pidió ver más allá de las simpatías o no hacia las partes en conflicto. “Tenemos que abordar el tema de Venezuela. La primera caracterización tiene que ser más allá de las simpatías o antipatías Siempre recordemos que cuando estamos hablando de Venezuela estamos hablando de la primera reserva de petróleo convencional del mundo”.

“La segunda, esta idea de que uno es el diablo y los otros son ángeles. En Venezuela no hay ni diablos ni ángeles. El proceso iniciado en 1999 comenzó con un golpe de Estado en el año 2012 donde Chávez fue tomado preso y durante dos días asumió Carmona, reconocido por Estados Unidos”, advirtió.

Además hizo un reconocimiento a México y su papel de no intervención y respeto: “siempre hemos respetado algo en América del sur y es que no somos todos iguales. Respetamos las identidades culturales y en ese sentido debo reconocer un principio rector que sostiene la región de México tiene que ver con la no injerencia de los otros países, que es reconocer soberanías políticas y culturales”.

En su discurso cuestionó el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) pues en el conflicto de Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas no actuó en apoyo de su país sino, con Estados Unidos, se inclinó por apoyar a los ingleses.

“En el conflicto de Malvinas, Estados Unidos terminó jugando con su aliado de la OTAN: el Reino Unido, donde murió la OEA y el tratado del TIAR, que era el tratado de asistencia de recíproca que obligaba a todos los países de Estados Unidos asistir en auxilio de cualquier nación del territorio americano”, criticó.

La política argentina tiene programadas reuniones, entre otros, con el presidente Andrés Manuel López Obrador en los próximos días pues permanecerá en México hasta el viernes 9 de agosto.