Batres: “Si el pueblo pone a un imbécil en la Corte, se podrá remover”

Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pidió no desconfiar de las decisiones del pueblo al elegir a integrantes del Poder Judicial, pues en caso de elegir a ''un imbécil'', también puede removerlo.

"No hay que desconfiar tanto del pueblo, no hay que creer que mandará a la Corte curanderos y parteras, y si alguna vez se equivoca mandando un imbécil a la Corte como suele mandarlos a otras partes, el mal no es eterno porque los magistrados van a ser movibles”, dijo.