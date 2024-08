Jueces de Latinoamérica y panistas externan preocupación por reforma al PJ

Más preocupación genera –establecieron- que la eventual reforma promueva que se aplicará de forma retroactiva, lo que implicaría la terminación anticipada de los cargos, “ desconociendo los derechos adquiridos de aquellos magistrados designados legítimamente a la luz del sistema constitucional vigente al momento de su nombramiento".

El organismo exhortó a las autoridades de los poderes de los Estados a respetar la independencia de quienes ejercen el poder jurisdiccional “evitando avasallarla con actos de gobierno que impliquen el amedrentamiento o la vulneración de esos principios”.

Respetarlos no sólo es una garantía ciudadana, establecieron los integrantes de esa organización, “sino que es un deber de todos los poderes del Estado como garantía de la paz social para los justiciables que necesitan la presencia de un orden jurídico fuerte que contribuya a consolidar una justicia más eficiente y fortalecida por los actos de gobierno”.

Entrevistada en el Senado al inicio de la Comisión Permanente, la exabanderada presidencial y senadora del PAN Xóchitl Gálvez reiteró su rechazo a la reforma judicial y confió en que la próxima presidenta; Claudia Sheinbaum, frene la enmienda.

“Yo tengo confianza que la próxima presidenta virtualmente electa, Claudia Sheinbaum, que es una científica, escuche a los expertos. Y la presidenta del INE es una especialista en elecciones, y si le está diciendo que es inviable, la escuche, creo que llegó el momento de escuchar en lugar de seguir cumpliéndole caprichos al actual presidente”, dijo en referencia a que la titular del INE, Guadalupe Taddei, advirtió sobre "costoso" del proceso y las dudas sobre la organización.

Gálvez insistió en que la muestra de su inviabilidad es el costo y la falta de recursos, al grado de que el presidente López Obrador planteó financiar la elección de cargos judiciales con parte de recursos del Fideicomiso del Poder Judicial que ya extinguió.

“Creo que ese fideicomiso ya lo asignó a las Afores, o sea, va a estar como el avión presidencial, la rifa del avión lo puso para hacer hospitales, para hacer escuelas, y al final no hizo nada, ni se rifó ni hubo utilidades, tuvimos pérdidas, o sea, el Presidente es un hombre de ocurrencias, este país ya no puede estar en manos de ocurrencias”, dijo la panista.

"(Ese dinero) ni siquiera está disponible, ese dinero es de los empleados, ese dinero es de jubilaciones de empleados que ya trabajaron; no hay manera de quedarse con ese dinero. Entonces, no hay dinero y no va a haber dinero y es una reforma que lo único que va a causar es temor a los inversionistas”, advirtió.