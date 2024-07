Inicia proceso de renovación en el PRI; Alito se registra por la reelección

Ello porque hace dos semanas la Asamblea Nacional del PRI aprobó modificar los documentos básicos del partido para permitir la reelección del dirigente y de la secretaria general por dos periodos más; es decir, Alejandro Moreno y Carolina Viggiano podría quedarse hasta 2032.

En este encuentro, Alejandro Moreno volvió a llamar a sus adversarios “lacayos” y aseguró que en 2019 recibió un partido “hecho pedazos”, el cual aseveró ha reconstruido.

“Nunca el partido había estado asediado por el acoso del poder. Nos encontramos por el fuego cruzado. Hemos estado expuesto a la mezquindad y traición de perfiles que han empeñado años de su trayectoria PRI la comodidad, seguridad y beneficios que le da rendirse al poder”, dijo.

Reiteró que se debe deslindar al PRI de acciones que cometieron priistas en años pasados, ya que dijo que las nuevas generaciones del partido no pueden cargar con los errores de otros.

“Deslindar al PRI de acciones que tienen responsables es específico hacerlo. Requerimos que esos responsables den cuentas de sus actos. Esta generación y nosotros no podemos cargar con los errores del pasado de otros, como cínicos que traicionaron al PRI y que entregaron el poder y que hoy están muertos de miedo”, declaró entre aplausos de priistas.

A este proceso también se registró Lorena Piñón Rivera y Cuauhtémoc Betanzos, fueron la primera fórmula en inscribirse. Ambos son cercanos a Alejandro Moreno. En su mensaje, tras registrarse, la también diputada federal uso parte del discurso de Alito y respaldó las reformas que avala la reelección del presidente.

“Aquí en el PRI no hay espacios para vacas sagradas o iluminados por encima de la militancia; no estoy de acuerdo con aquellos que pensaban que el PRI debería permanecer inmóvil en una depresión post electoral. La Asamblea Nacional demostró interés en reconstruirnos y este proceso interno representa que el priismo de infantería no se raja”, dijo.

El pasado 10 de julio, el Consejo Político del PRI aprobó que sea la Asamblea de consejeros del partido quien elija al próximo dirigente del partido para el periodo 2024-2028; sin embargo, la mayoría de los integrantes de ese órgano interno son afines a Alejandro Moreno, por lo que se prevé que busquen impulsar la reelección de "Alito". Esta acto se realizará el 11 de agosto.