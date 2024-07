El panista Fernando Yunes Márquez informó que un juez dictó orden de aprehensión por no haber asistido a la audiencia inicial que había en su contra el martes 16 de julio, por lo que acusó a las autoridades del estado de persecución política.

“Anoche dictaron orden de aprehensión a este tema; primero me declararon sustraído de elección de la justicia porque no asistí a esta audiencia donde no fui notificado, no fui enterado. Me enteré por compañeros de los medios de comunicación y después de esto por la noche ya dictaron la orden de aprehensión”, declaró en entrevista radiofónica.