Autoridades declaran “sustraído de la justicia” a Fernando Yunes Márquez

Sin embargo, el panista no acudió ni justificó su inasistencia. Por ello la juez de control Ihali Patricia Armas Márquez dio por notificado al acusado y reservó los derechos para que la Fiscalía General del Estado actúe como estime pertinente.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se impondrán de 200 a 400 días multa y prisión de dos a nueve años al servidor público que “coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición”.

Este es el segundo Yunez Márquez investigado. El otro es Miguel Ángel, quien está acusado de mentir a la autoridad, de presentar documentación falsa y cometer fraude procesal en 2021, cuando buscó ser alcalde en Veracruz.

Esta semana, el senador electo por el PAN Miguel Ángel Yunes Márquez acusó que hay persecución política en sus contra de parte del gobernador de Veracruz y la próxima mandataria Cuitláhuac García y Rocío Nahle, respectivamente.

En una entrevista en Grupo Fórmula, el panista e hijo del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, señaló que estos morenistas revivieron un caso de 2021, porque quieren impedir que tome protesta como senador el 1 de septiembre.

“La verdad es que es una persecución política burda; es algo que Cuitláhuac Garcia y Rocio Nahle han venido señalando desde hace semanas que no debo ser senador, que me tienen de perseguir y como no tienen absolutamente nada, tienen que revivir esta acusación absurda de 2021”, dijo el panista.

Mencionó que por lo anterior presentará un amparo para defenderse y aseveró que los delitos por el que lo acusan –presentación de documentos falsos– no son graves ni ameritan cárcel.

“En este momento estoy en proceso de presentar un amparo; me voy a defender, y estoy totalmente convencido que les voy a ganar, que no tienen razón, y que voy a ser representante de los veracruzanos en el Senado de la República, porque los veracruzanos así lo quisieron”, mencionó el panista y expresidente municipal.

Comentó que el juez que analiza el caso quiere presentarlo como trofeo porque dijo busca ser magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz; mientras la fiscal del estado quiere, dijo, “quedar bien” con la próxima gobernadora por Morena.

“No son delitos que ameriten cárcel. La verdad es que me quieren presentar como un trofeo; el propio juez es una vergüenza. Le dice a todo el mundo que yo soy su boleto para ser magistrado en el Tribunal local; la fiscal, obviamente, quiere quedar bien con Rocío Nahle, y quiere quedarse en el cargo y de alguna manera soy el vehículo para poderlo lograr”, declaró.