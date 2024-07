Gálvez: La historia juzgará a AMLO por coaccionar el voto, aunque él lo niegue

La historia juzgará al Presidente @lopezobrador_ por violar la ley y meter las manos en el proceso electoral, aunque lo niegue.



Que nunca se olvide. pic.twitter.com/BQrkjdTum4 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 12, 2024

AMLO coaccionó el voto

El presidente Andrés Manuel López Obrador coaccionó el voto de la ciudadanía antes de que arrancara el proceso electoral de 2024, determinó ayer la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De acuerdo con la autoridad, el mandatario vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda; usó indebidamente recursos públicos y programas sociales; realizó promoción personalizada y difundió propaganda gubernamental en período prohibido.

La violación de las reglas electorales por parte del mandatario ocurrió en las conferencias matutinas realizadas el 9 y 11 de mayo de 2023, en las que hizo alusión al ''Plan C'' y a la necesidad de alcanzar una mayoría calificada en las cámaras del Congreso de la Unión para continuar la transformación.

Esas manifestaciones, consideró el Pleno, tuvieron impacto electoral, pues se trató de llamados a votar en favor de una opción política (Morena) y en contra de otra, con lo cual, pretendió influir en las preferencias de la ciudadanía.

El Tribunal informó que la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también fue responsabilizada de vulnerar principios constitucionales, por realizar manifestaciones relacionadas con los comentarios del presidente en una conferencia de prensa.

AMLO lo niega

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de "falsear la realidad" en su resolución en la que determinó que el titular del Ejecutivo Federal coaccionó el voto de la ciudadanía antes de que arrancara el proceso electoral de 2024. "¿Dónde están las pruebas?", refutó.

“No tiene ningún fundamento, no es que no puedan castigarme por ser un asunto administrativo, es que sencillamente, claramente, están mintiendo, están falseando la realidad. No tienen pruebas, seguramente estos magistrados son del bloque conservador porque así era antes”, dijo este viernes.