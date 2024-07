Asamblea de cercanos a “Alito” Moreno elegirá al próximo dirigente del PRI

Esto se da luego de que el 7 de julio el PRI realizará cambios a sus estatutos para establecer que tanto el presidente como la secretaria general del partido podrán reelegirse hasta 2032; sin embargo, estos cambios aún no están vigentes, pues ante el Instituto Nacional Electoral (INE) se deben aprobar las reformas para que entren en vigor.

En este encuentro, Alejandro Moreno envió un mensaje a los priistas que lo han criticado; señaló, sin decir nombres, que “unos cuantos” lo han atacado y lo único que denota es que esos personajes siguen viviendo en la “época de las élites partidarias”.

Dijo que la inconformidad de esos priistas es que ya no pueden aprovecharse ni resguardarse impunemente en la protección de PRI, por lo que aseveró que no permitirá que lastimen al partido y que los exhibirá y denunciará.

“Militar desde la comodidad de un partido que está constantemente en el poder, no es lo mismo militar en un partido en la oposición como hoy. Nos entregaron el partido hecho en pedazos y fue responsabilidad de ellos y los priistas, los sabemos. Por eso ya no están y por eso muchos se fueron hace mucho tiempo. Dejen al PRI fuera de su carroña, porque si antes fuimos institucionales, ahora no les vamos a permitir que vuelvan a dañar al partido”, declaró.

En este sentido, cinco expresidentes del PRI impugnaron la realización de la Asamblea Nacional del domingo 7 de julio.

En entrevista con Expansión Política, la exdirigente Dulce María Sauri explicó que ella y Pedro Joaquín Coldwell, Enrique Ochoa, José Antonio González Fernández y Manlio Fabio Beltrones presentaron esta impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que aseguró que estas modificaciones violan las disposiciones establecidas en la Ley General de Partidos Políticos y en la Constitución.