Tras debacle electoral, priistas se señalan entre ellos por corrupción

¿Cómo comenzó el conflicto en el PRI?

Este conflicto inició hace un mes, cuando el PRI emitió una convocatoria para realizar una Asamblea Nacional Ordinaria sin hacer público el motivo de ese encuentro.

Entonces, la expresidenta del PRI Dulce María Sauri alertó que Alejandro Moreno buscaba reelegirse como dirigente nacional y propuso que antes de realizar esos cambios debería existir un análisis sobre la participación del partido en las elecciones del 2 de junio, pues desde 2019 a la fecha el partido perdió 11 guberanturas y pasó a ser la cuarta fuerza política a nivel nacional.

“Sí, tengo razones y sospechas (sobre una reelección de Alejandro Moreno). Esta convocatoria (de la Asamblea Nacional) francamente me desconcierta, me incomoda y preocupa", comentó la priista en esa ocasión a Expansion Política.

Dulce María Sauri criticó actual dirigencia del partido tricolor encabezada por Alejandro Moreno. (Fotos: Facebook/ Alejandro Moreno y Dulce María Sauri)

Al comprobarse que en la Asamblea Nacional Ordinaria se discutirían reformas para permitir la reelección del presidente del PRI, más de 200 priistas, entre ellos Pedro Joaquín Coldwel, Enrique Ochoa Reza y Enrique de la Madrid, exigieron la renuncia de Alejandro Moreno.

También pidieron aplazar la Asamblea Nacional del 7 de junio para que ésta se realice al concluir el mandato de la actual dirigencia del partido. Sin embargo, esto no sucedió y el encuentro se realizó con la participación de más de 300 consejeros políticos.

¿Cuáles fueron las modificaciones?

Los consejeros de la Asamblea Nacional Ordinaria modificaron 15 artículos a los estatutos del PRI. Entre estos hay una reforma al 178, que se establece que tanto los titulares de la presidencia y como de la Secretaría General del partido podrán ser electos hasta por tres periodos consecutivos.

Es decir, Alejandro Moreno y Carolina Viggiano podrán buscar la reelección como presidente y secretaria general en dos ocasiones más (hasta el año 2032), pues apenas llevan un periodo.

Para asegurar lo anterior, los priistas incluyeron un transitorio en el que se especifica que las personas actualmente titulares de la presidencia y de la secretaria general podrán participar en el proceso de renovación.

Además, la Asamblea avaló que también el presidente del PRI, en esta caso Alejandro Moreno, sea quien designe y remueva a los coordinadores de los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión; antes esta era facultad de los senadores y diputados priistas.

En el documento avalado, el PRI argumenta que la reelección del presidente es bajo "la idea de que el funcionario partidista tenga un vínculo más estrecho con la militancia y una mayor profesionalización en su encomienda, siempre que tal continuidad pueda estar respaldada, mediante su voto, lo que abonaría a una mejor rendición de cuentas y fomenta las relaciones de confianza entre los integrantes de un mismo partido".

Ese mismo día, Alito enfatizó que en el PRI se acababan las “vacas sagradas”, por lo que aseguró que exhibirán a aquellos priistas relacionados con actos de corrupción y crímenes como el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

"Que fácil es querer criticar al PRI. Se acabaron las vacas sagradas, los saltones en el PRI. Vamos a exhibir lo que han hecho, porque no han hecho nada jamás por nuestro partido. Hoy quiero decirles no más traiciones y no más deslealtades”, dijo. En su discurso, el dirigente del PRI mencionó que el partido siempre alzará la voz y trabajarán como una oposición firme y clara.