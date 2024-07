Norma Piña critica reforma al PJ: la solución no es remover ni empezar de cero

Alertó además sobre acelerar el diagnóstico de los problemas, pues “el contexto tan complejo que vive el país no permite la improvisación”.

“Lo peor que podemos hacer es acelerar un diagnóstico o bien hacer pensar que la solución esté en remover a quienes estamos enfrentando este reto, este reto como parte de un sistema, pero no es el sistema en su conjunto. (...) No podemos caer en la salida fácil. No podemos empezar de cero”, apuntó.

Norma Piña consideró que incluso un mal diagnóstico de lo que pasa en el Poder Judicial puede suponer un retroceso y pone en riesgo la justicia en el país.

“Ello no beneficiará a los justiciables, al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país”, agregó.