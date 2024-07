Claudia Sheinbaum apoya recuento voto por voto en la alcaldía Cuauhtémoc

“Yo lo que no entiendo es por qué no se abren o no se abrieron todas las casillas, ¿por qué? O sea, si tienen la certeza de que ganó el PRIAN la Cuauhtémoc, ¿por qué no se vuelven a contar los votos? ¿Por qué cerrarse a eso?”, subrayó.

La virtual presidenta electa de México aseguró que, si Morena hubiera ganado la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, sí habría permitido el recuento de votos.

“¿Por qué no se cuentan los votos? Hay una duda por parte de una de las candidatas. Si fuera al revés, es decir, cuando se planteó por parte del PRIAN que se abrieran todas las casillas de la (elección) presidencial, yo dije: ‘Adelante, no tengo problema’”, ilustró.

Vamos a seguir construyendo trenes en el país. Iniciamos conferencia de prensa. https://t.co/liYOKLzdCK — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 8, 2024

“Si fuera al revés, que alguien del PRIAN está pidiendo que se abran todas las casillas de una candidatura que ganó Morena, adelante. O sea, yo creo que tiene que haber certezas. Entonces, lo que se está pidiendo es que se cuenten los votos, no veo por qué no”, reiteró.

Y minimiza críticas por mayoría de Morena en Congreso

Durante su conferencia de prensa de este lunes, Claudia Sheinbaum sotuvo que no hay mucho que discutir sobre la asignación de diputados y senadores plurinominales porque la ley electoral es clara al respecto.