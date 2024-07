‘Alito’ Moreno: el PRI entra en nueva etapa; nos definimos socialdemócratas

“Allá afuera, esto es que se dicen que participaban en el PRI, una bola de cínicos, de lacayos, de esquiroles al servicio del gobierno y de sus intereses que quieren romper la unidad a cambio de impunidad. Eso es lo que quieren, pero quiero compartirles a todos: ellos fueron el peor lastre para nuestro partido, ellos estuvieron al frente cuando castigaron al PRI con el Pemexgate. Hay militantes del PRI vinculados al asesinato de nuestro candidato presidencial y eso le costó al PRI. No vamos a tapar a nadie. Vamos a exigir cuentas, transparencia y los vamos a convocar a que cumplan con su responsabilidad”, agregó.

Enfatizó que en el PRI se acababan las “vacas sagradas”, por lo que aseguró que se exhibirán.

“Que fácil es querer criticar al PRI. Se acabaron las vacas sangradas, los saltones en el PRI. Vamos a exhibir lo que han hecho, porque no han hecho nada jamás por nuestro partido. Hoy quiero decirles no más traiciones y no más deslealtades”, comentó.

Reiteró que el partido no apoyará la reforma al Poder Judicial, pues consideró que se pretende “menoscabar su independencia y debilitarlo frente a los poderes constituidos”.

También reconoció que en las elecciones del 2 de junio no les favoreció y mencionó que el voto de los ciudadanos los llevó a ser la tercera fuerza política en el país.