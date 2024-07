Beltrones rechaza cambios a estatutos del PRI para reelegir a "Alito"

En entrevistas der radio, una de ellas con Proyecto Puente, Beltrones criticó que la Asamblea Nacional parece que se llevará a la clandestinidad pues una mayoría de militantes desconoce exactamente a qué hora y en dónde se llevará a acabo.

Fue así que Beltrones, exdirigente del partido tricolor aseguró que es un despropósito que el partido apruebe que la dirigencia del partido se pueda reelegir hasta por tres ocasiones.

"La reelección es una muy mala idea de las dirigencias y estatales y que esta no es la solución que se necesita para el futuro", apuntó.

Beltrones advirtió que no piensa renunciar al PRI y consideró que sería el colmo que la actual dirigencia del partido lo llegue a expulsar por decir lo que piensa y no estar de acuerdo con la dirigencia del partido así como de su reelección.

"Incluso, si se atreven a hacerlo, confío en que la sensatez de los delegados asistentes a la Asamblea no obsequie ese voto para las reelecciones consecutivas de las dirigencias sabederos de que esto no es lo que le conviene al PRI y lo voten en contra, pero de no ser así, junto con algunos otros amigos, expresidentes y expresidentas del PRI, exgobernadores, iremos a impugnarlo legalmente en el INE (Instituto Nacional Electoral) y también ante el Tribunal Electoral porque creemos que no se dieron las secuencias legales a las que se debe someter un cambio tan profundo como este", dijo.