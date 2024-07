Ayotzinapa y García Luna, polémicos casos por los que ha respondido Harfuch

Caso Ayotzinapa

Dentro de la trayectoria profesional de Omar García Harfuch, destaca que tuvo una formación en la extinta Policía Federal, cuya carrera lo llevó a ocupar un cargo en la Gendarmería, una corporación policial creada en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

En septiembre de 2014, Harfuch se desempeñó como encargado regional en el estado de Guerrero, cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala y Cocula.

En una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Federal en contra del exprocurador federal Jesús Murillo Karam, la representación de la Fiscalía General de la República acusó al exfuncionario de formar parte de un “cónclave” con mandos de todas las corporaciones policiales y militares para fraguar la llamada “verdad histórica” entre ellos.

En reiteradas ocasiones en redes sociales, en conferencias de prensa y entrevistas, Harfuch dejó claro que no tuvo participación con los hechos que este septiembre cumplen una década.

Aquí sus palabras íntegras durante una entrevista con Expansión:

“Lo he repetido una y otra vez, porque no es lo mismo que te relacionen falsamente con algún crimen o con un delito, con un caso tan lamentable como la desaparición de 43 jóvenes. Eso es lo más terrible que le ha sucedido a nuestro país en muchísimos años. Yo no estaba ni tuve participación alguna cuando sucedió este crimen, pero tampoco en la investigación posterior. En la construcción de la verdad histórica''.

''Se saca el informe y se filtran fotografías de la bitácora militar donde dice mi nombre, ahí en la bitácora que se filtró, dice Omar García Harfuch, Gendarmería, nosotros ya no estábamos en esa reunión en lo que en lo que fue específicamente para hacer un despliegue en una búsqueda físicamente para los jóvenes, no una investigación''.

''Entonces eso lo vamos a aclarar una y otra vez, yo no era el director de inteligencia de la Policía Federal, yo era un coordinador estatal que tenía a su cargo las estaciones de caminos, que es muy distinto”, resaltó.

El tema resurgió en septiembre de 2023, cuando se cumplieron nueve años de los hechos de Ayotzinapa y se empalmó con sus aspiraciones a contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.