Panistas arman cónclave para enumerar sus fallas y darse palmadas en la espalda

Hoy en el Consejo Nacional del PAN, hice un llamado a resistir y conformar una gran cruzada para defender el país, nuestras instituciones y la democracia.



Gracias a todas y todos nuestros candidatos por dar una gran batalla, México contará con Acción Nacional. pic.twitter.com/7PiVLjcOgA — Marko Cortés (@MarkoCortes) June 29, 2024

Durante una hora y 40 minutos, el dirigente Marko Cortés rindió su informe sobre lo realizado en la campaña y lo que a su juicio fueron aciertos y errores.

Luego durante una hora más, el secretario de Acción Electoral y coordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, dijo que funcionó la coalición Fuerza y Corazón, Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)...

Reconoció que hizo falta “una mejor lectura del humor social“, que se demostró con el voto oculto a favor de la morenista Claudia Sheinbaum y no se vio venir.

Además comentó que el entusiasmo inicial de la candidatura presidencial de Gálvez no pudo mantenerse y que fue muy difícil coordinar a la Sociedad Civil y los tres partidos de la coalición; también se puso en duda si había habido suficiente cercanía con la población.

Creel hizo una autocrítica de aspectos que afectaron a lo interno, pero también lo externo, como la operación del gobierno a favor de Morena.

A esos dos lideres siguieron una treintena de oradores, que por igual hablaron de errores de coordinación y de falta de unidad en el mensaje panista de la campaña o de la estrategia de comunicación, pero todos coincidieron en que influyó en la debacle el uso irregular de los programas sociales y la estructura de servidores de la nación, la “elección de Estado”.

Lo que hubo, admitió el ex gobernador de Guanajuato, consejero nacional panista y diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks, fue “mucho respeto, dolor, autocrítica, porque necesitamos aprender”.

En entrevista recordó que hubo un planteamiento crítico sobre la necesidad de que el PAN “renueve su membresía pues se valoró que el promedio de edad de acción nacional es de 51 años de edad y se habló de que el partido tiene que abrirse la ciudadanía”.

“Fue una autocrítica a todos, pues se vio que hubo también un voto diferenciado en Querétaro y en Guanajuato, donde ganó el PAN pero no Gálvez, y en suma, asumir un juicio de valor en general que explique lo ocurrido es muy difícil, dijo Margarita Saldaña, quien perdió la reelección en Azcapotzalco.

Pero a su juicio la principal autocrítica fue abrirse más a la ciudadanía, a ser más trabajo territorial y ausencia de cercanía con la gente. ''Creo que hubo lugares donde hubo gente hubo muchos recursos para poderlo hacer (acercarse a la gente)… Y más bien del otro lado un exceso. Hay que recordar que ellos empezaron más de seis meses antes en la Ciudad de México. Desde ahí hubo “una inequidad tremenda”.

Para Gonzalo Altamirano Dimas, quien quedó integrado a la Comisión de análisis sobre lo ocurrido, admitió que otra de las fallas pudo haber sido haber contado con “ empresas que fallaron en sus análisis, en sus predicciones…Y en el futuro (debemos) cuidar este tipo de contrataciones”.

Lo que viene para el PAN

Mientras, la presidenta de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) panista, Ana Teresa Aranda Orozco, afirmó que resultado de las consultas que emprenderán con los consejos estatales se definirá el método para ir ese proceso, sin prisas.

“El Estatuto nos da todo el segundo semestre, se tiene que hacer un trabajo minucioso, muy bien hecho (…) No tenemos prisa puede ser antes de que termine el año decimos que sin prisas pero también sin dilaciones”.

El método ordinario, recordó, es la elección entre los militantes pero dos terceras partes de los consejos estatales podrán modificarlo y decidir otra vía.

Según expuso, incluso podría concretarse la elección de nueva dirigencia antes de que se instale la LXVI Legislatura, el 1 de septiembre, pero dijo que “no hay previsión en el estatuto” sobre un eventual interinato si el dirigente Marko Cortés decide dejar la presidencia del CEN.

Sin embargo panistas consultados consideraron que a su juicio el proceso será en la parte final del año.

“Hoy no se vio un método, no se vio calendario, no se vieron más detalles. Sólo se decidió esa ruta. La Comisión de evaluación emitirá sus conclusiones y de manera paralela la comisión organizadora realizará las consultas a los consejos estatales”, dijo Aranda.