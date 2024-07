Marko Cortés llama a panistas a resistir en el Senado ante la reforma judicial

El dirigente blanquiazul agradeció a los líderes nacionales y estatales que ayudaron en el proceso y sobre todo, dijo, “quiero agradecer a todos los que fueron soldados caídos y no ganaron en esta contienda”.

Aun así, dijo, “el PAN a pesar de los pesares, a pesar de lo que nos digan, a pesar de todas las críticas, el pan sigue siendo la primera fuerza de oposición, aquí tenemos que saber valorarlo, tenemos que entender lo que somos y lo que mucha gente espera de nosotros”.

Expuso lo que el PAN enfrentó como la injerencia gubernamental, pero dijo que siempre hizo lo que creyó mejor y honró su palabra, estuvo abierto a la sociedad y a sus demandas, entre ellas ir en coalición con partidos que antes fueron adversarios. “Me siento tranquilo por el deber cumplido”, sostuvo.

Pide PAN resistir ''sin miedo''

Con vistas a la conformación de las dos cámaras del Congreso y que Morena no tendrá mayoría calificada en el Senado, Cortés alertó riesgos de que el partido guinda intente reclutar a senadores de oposición para alcanzar la mayoría calificada en ese órgano legislativo.

Llamó a los senadores de oposición a resistir, no irse con el bloque oficialista y no darle los votos para sus reformas, sobre todo al Poder Judicial.

Aseguró que dado que Morena se quedará a tres o cuatro legisladores de alcanzar, junto con sus aliados, mayoría calificada de 85 de 128 senadores, tratará de convencer a opositores de irse a ese bloque.

“¡El PAN tiene que resistir!, ¡todos los legisladores de la coalición y a todos los legisladores de la oposición!”, advirtió.

“La pregunta es: ¿van a resistir todos? Y yo lo que creo es que ahí debemos buscar elevar el costo en caso de que alguien lo haga o algunos lo hagan. Porque traen un mandato popular de equilibrio, de contrapeso y si creo que debemos de estar observando con lupa, al PAN obviamente al PAN, pero también a los demás y la sociedad a cada uno de nuestros diputados y senadores y exigirles congruencia”, arengó.

“Ante las reformas que vienen contra la Corte, contra el proceso electoral democrático, el PAN tiene que resistir y aquí es donde yo creo que debemos hacer un exigente llamado a todos los legisladores no sólo a los del PAN porque yo veo mucha fortaleza en los del PAN. A todos los legisladores de la coalición y a todos los legisladores de la oposición”, dijo en su mensaje.

Acusó a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE, Guadalupe Taddei de dar, con el conteo rápido sobre el Congreso, el mensaje de “que ya habíamos perdido la mayoría en ambas cámaras y no es cierto. En el Senado tenemos tres o cuatro más para que no tengan mayoría calificada”.

Cortés Mendoza, quien será senador, pues resultó electo vía plurinominal, llamó a los legisladores opositores a negarse a avalar reformas que se considere regresivas.

Actúen, les dijo, “sin miedo a decir no, sin miedo a decir que no votaremos por su reformas, que todo lo que se deba mejorar que se mejore, pero que no se debilite al Poder Judicial tenemos que decirlo con toda fuerza”.

Por eso fue enfático en hacer “un fuerte llamado a la resistencia a nuestro legisladores a una cruzada por la defensa de la República donde todos, primero exijamos una justa asignación de representación proporcional en la Cámara de Diputados”.