Expertos que participaron en foros de reforma al PJ no fueron escuchados

Académicos a favor de la elección de ministros

De entre los ponentes que se manifestaron de acuerdo con el presidente López Obrador y su propuesta –sin tomar en cuenta a los diputados de Morena o aliados- destacan tres expertos en derecho y exlegisladores del PRI, hoy fuera de la toma de decisiones pero que así retornaron a la discusión de propuestas de cambios a la Constitución.

Además se pronunció a favor y realizó propuestas Juan Manuel Crisanto Campos, experto en derecho constitucional y amparo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y quien ha buscado ser magistrado electoral; hoy es vocal en la Junta Local Ejecutiva de Tlaxcala del Instituto Nacional Electoral.

El 18 de abril en el foro de Puebla expuso: “El sistema propuesto puede funcionar con eficacia” y en congruencia con los principios democráticos, si se enriquecen las reglas. En este sentido planteó que, como en Estados Unidos, se establezca una comisión que evalúe a los aspirantes.

“Si optamos por la selección, hay que cuidar, como lo ha hecho Estados Unidos, en tener una comisión que evalúe a las candidatas y candidatos del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y que se hagan públicas esas evaluaciones de méritos para que la sociedad tenga información para tomar su decisión y también para que se evite el abstencionismo”, apuntó.

Alertó que para evitar los problemas que ocurren en EU con esa selección, en la

que no hay límites a las aportaciones privadas en campañas, en México se debería establecer con claridad que no se permite el financiamiento público o privado y los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas, lo que sí está en la propuesta de dictamen.

“Propuesta dos. Fijar topes, fiscalización y límites para sus campañas en los medios

digitales de comunicación social. Tres. La reelección como ratificación de sus méritos y desempeño profesional. Cuatro. Rendición de cuentas por exceso o defecto en sus

resoluciones o cuando sea evidente por ineptitud, descuido y corrupción en las mismas decisiones. Hoy no pasa eso”, detalló.

Por eso respaldó la propuesta de que el Consejo de la Judicatura Federal sí revise las sentencias “y hacer a los jueces responsables por esas resoluciones mal dictadas”.

También se dijo a favor César Augusto Santiago, quien militó 30 años en el PRI, fue integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), seis veces diputado y hoy preside la Fundación Alternativa, Agrupación Política Nacional, además de que fue funcionario de Pemex, de Gobernación y abogado general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).