Mario Delgado: "Habrá campaña de promoción para que la gente ubique sus Afores"

"Uno de los artículos transitorios aprobados ayer establece que habrá una campaña de promoción para que toda la gente identifique su Afore y todos aquellos, por ejemplo, mayores de 70 años que tienen más de 10 años sin actividad, puedan reclamarlo. Ellos o sus familiares, que tengan derecho, porque son imprescriptibles", dijo.

"Es falso que el gobierno esté confiscando ahorros, no puede porque no está así en la ley. Lo que sí es que a algunos bancos no les gustó porque por ellos tenían que regresar esos montos y esas cuentas al IMSS y no lo hacían, entonces ellos tenían esas cuentas administrándolas y sería bueno, por ejemplo, sacar el saldo promedio en el que dejan de cotizar esas cuentas, hace 10 años, y el saldo promedio actual y lo que vamos a ver es que esa bolsa que ahorraron los trabajadores se achicó, y ¿dónde está esa diferencia? Pues en las comisiones que se fueron cobrando año con año, descontadas de las utilidades y por eso a los bancos no les gusta regresarlas", dijo.

Explicó que la reforma consiste en la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual garantizará que las y los trabajadores que se retiren puedan acceder a una pensión de hasta 16,000 pesos.

“El esquema que se aprobó en la Cámara de Diputados nos llevará a que si ganas 10,000 pesos puedas tener una pensión de 10,000 pesos. Incluso, si ganas más puedes tener una pensión hasta de 16,000. Es la gran diferencia con lo que hicieron los tecnócratas y los neoliberales en el sexenio de Zedillo y de Calderón”, agregó

El líder nacional de Morena reprochó además que diputados del PRI, PAN y de Movimiento Ciudadano votaron en contra del dictamen, acusándolos de estar a favor del sistema financiero, como ocurrió en 1995 cuando aprobaron que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), fuera utilizado para que la deuda privada de la banca comercial pasara a ser pública.

"El PRI y el PAN están enojados porque ellos defienden los intereses financieros, por eso no quieren las pensiones dignas", acusó.