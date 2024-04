Trabajadores del Poder Judicial alistan nueva movilización para el 5 de mayo

La secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo aseguró que trabajadores del PJF han sido víctimas de los ataques continuos por parte de Poder Ejecutivo, los cuales dijo, "son con el único propósito de desaparecer al PJF".

"Es inconcebible que pretendan que ministros, jueces y magistrados se elijan por una elección a modo, que se pongan a personas que ni siquiera saben que es un sobreseimiento y que no se puede estudiar el fondo del asunto y no crean que esto no nos va a afectar a todos los demás, porque esta reforma va para ministros, magistrados y jueces, es para todos", dijo.

Patricia Aguayo advirtió que con esta reforma, todos los trabajadores del PJF se verán afectados, pues serán obligados a disminuir sus prestaciones y salarios.

"Tenemos que concientizarnos, no solo a nuestros compañeros al interior de la institución sino a todos los ciudadanos que también están siendo afectados por estas decisiones arbitrarias", dijo.

"No vamos a permitir que nos sigan insultando, menospreciando, que nos sigan diciendo corruptos, flojos, porque no lo somos, somos personas que estamos aquí después de mucho esfuerzo, de años de estudio y preparación a través de nuestra escuela judicial, una carrera judicial que está legitimada en la Constitución y en la Ley Orgánica y eso es lo que sustenta nuestra capacidad para hace nuestro trabajo, lo que no tiene ninguna otra institución del gobierno" apuntó.

Esta nueva movilización se sumará a las que en octubre de 2023, trabajadores del PJF también llevaron a cabo en al menos 25 ciudades del país para manifestarse en contra del dictamen de extinción de 13 de 14 fideicomisos de dicha institución.