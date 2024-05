Diana Gálvez: "Dirijo las empresas que fundó mi mamá... a eso me dedicaré"

Asegura que ella y su hermano Juan Pablo saben en qué trabajarán cuando su mamá Xóchtil Gálvez gane las elecciones del 2 de junio, pues dice que no les pasará lo mismo que a José Ramón López Beltrán, quien declaró que no sabía a qué se dedicaría después de que ganó la presidencia su papá Andrés Manuel López Obrador.

"Yo sí sé que me voy a dedicar, mi hermano también: a estar en las empresas. Es el patrimonio de la familia y tenemos muy claro que este cargo )la presidencia) es prestado por seis años" Diana Vega Gálvez, hija de Xóchitl Gálvez

Diana Vega Gálvez ahora se encarga de los Xochitlovers, que ella define es el "club de fans" de la candidata presidencial por la coalición del PAN, PRI, PRD, por lo que también realiza giras, se reúne con jóvenes y lleva las propuestas de su mamá, y no sólo hace eso, también, a veces, es el medio para que los ciudadanos contacten a Xóchitl Gálvez.

Además, asegura que este cargo que le dio la contendiente no es nepotismo, ya que ella no recibe un sueldo y costea todos sus recorridos, y asegura que guarda todos los datos para comprobarlo.

"No me gustaría (trabajar en el Gobierno). Creo que es una carrera muy demandante. Hay que tener la piel muy gruesa. Tienes que aceptar que a la gente le caigas mal, aunque no le hayas hecho nada". Diana Vega Gálvez

¿Quién es Diana Vega Gálvez?

Yo soy hija de la candidata a la presidencia de Xóchitl Gálvez, también soy la coordinadora nacional de Xochitlovers en este momento, pero yo soy una artista. Estudié artes plásticas y visuales en el Centro Nacional de las Artes, en la Esmeralda, y también (soy) directora del grupo de empresas que fundó mi mamá, que se dedican a ingenierías. Y me encantan los libros, me encantan los perritos, pues ya, eso, esa soy.

¿A qué te dedicas?

Actualmente dirijo las empresas que fundó mi mamá: High Tech Services y Omei. Estas se encargan de hacer ingenierías para edificios inteligentes. Todo lo que es aire acondicionado, detección, automatización, CCTV, controles de acceso, lo ponemos en una computadora para que el cliente tenga un edificio inteligente, y luego nuestra segunda empresa, Mandela que tiene todos estos sistemas que instalamos.

¿Habías participado en la política? Porque ahorita, pues, acompañas a tu mamá a todos lados.

Sí, no formalmente, pero siempre estaba acompañando a mi mamá en sus campañas desde el 2010, que fuimos por la gubernatura de Hidalgo, que nos quedamos a poquito. Luego en la (alcaldía) Miguel Hidalgo también la acompañé en la campaña, pero es lo que más me gusta a mí, la campaña, y ya después, sus cargos, la verdad es que casi no estoy cercana.

¿Te gustaría acceder a un cargo público?

No me gustaría. Lo platiqué este fin de semana en San Luis: es muy demandante y a mí se me gusta tener mis tiempos para mí, para ir a museos, para leer, para estar con mis amigos, y creo que es una carrera muy demandante. Hay que tener la piel muy gruesa, ¿no? Tienes que aceptar que a la gente le caigas mal, aunque no le hayas hecho nada. Creo que no sería feliz siendo política.

Te encanta estar en los Xochitlovers, ¿exactamente qué haces ahí?

Los Xochitlovers es el club de fans de Xóchitl. Se inició cuando queríamos recolectar las firmas para lograr que mi mamá, que Xóchitl Gálvez, quedara en el Frente (Amplio por México), pero se inscribió tanta gente; logramos tener a un millón de Xochitlovers, que dijimos, tenemos que aprovecharlos. Se empezó a hacer una estructura de voluntarios, ciudadanos, que ayudan a la campaña.

Yo lo que hago es motivarlos, visitarlos, crear dinámicas junto con ellos. Hacemos dinámicas nacionales. Este fin de semana vamos a pintar un mural creativo.

Has explicado que también haces giras. ¿Estas giras de qué tratan? ¿A dónde vas? ¿Con quién?

Mira, son giras que organizo con nuestros enlaces Xochitlovers de los estados. Casi siempre veo a jóvenes, a mujeres, a la sociedad civil, y voy a motivarlos, a contarles un poco las propuestas de mi mamá de la campaña, acompañarlos en volanteos. He hecho muchísimos volanteos, acabo de estar en Veracruz. Y eso también a mí me ayuda a dar un, pues, yo les llamo las verdaderas encuestas. Cuando vas y volanteas y ves cómo está la gente recibiendo tus propuestas, ahí te das cuenta de cómo está el ánimo.