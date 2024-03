Corte alista decisión que podría dejar libre a Mario Aburto, asesino de Colosio

En enero pasado, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió al Ejecutivo Federal indultar al asesino de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

“Apelando a la compasión del Presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón…”, escribió el alcalde emecista.

Además, le pidió que deje de politizar el caso del asesinato de su padre; “Si no tuviera intención de hacer político el caso, no tendría por qué estarlo mencionando en su mañanera, y simplemente permitir que la Fiscalía Especializada siga el curso de la investigación”, indicó.

Sin embargo, el presidente López Obrador respondió que no podía indultar a Mario Aburto, ni podría dar “carpetazo” al asunto.

“Al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte, quiero contestar que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere, y sus familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata, en lo que a mí corresponde, de que no se deje de investigar. Yo no voy a dar un carpetazo”, dijo el presidente.