Colosio pide a AMLO no politizar el caso del homicidio de su padre

A casi 30 años del homicidio de Luis Donaldo Colosio, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó indultar a Mario Aburto como lo solicitó el alcalde de Monterrey e hijo del excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Riojas. Además, pidió que se investigue a Genaro García Luna, quien entonces era subdirector operativo en el Cisen.

“Al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte, quiero contestar que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere, y sus familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata, en lo que a mí corresponde, de que no se deje de investigar. Yo no voy a dar un carpetazo”, afirmó el presidente.

Colosio fue asesinado hace casi 30 años. (Foto: Cuartoscuro )

Este lunes Luis Donaldo Colosio pidió al presidente de México indultar a Aburto, quien en 1995 fue condenado a 45 años por el homicidio de su padre.

El alcalde de Monterrey argumentó que quiere que se deje de lucrar con el asesinato de su padre, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.

“Apelando a la compasión del presidente yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto. A dejar esto ya en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es vuelta a la página y construir algo nuevo”, afirmó en una entrevista con medios locales.