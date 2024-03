Políticos reprochan a AMLO por trato a las familias de los 43 de Ayotzinapa

El presidente cierra las puertas: Xóchitl Gálvez

La candidata del PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez, aseguró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le cierra las puertas a las personas.

“Realmente es preocupante. No me gusta esa escena de violencia. Es un lugar histórico es patrimonio de la nación, pero sería sencillo que el presidente le abriera las puertas a las personas. Saben cuál fue mi caso, pero no le abrió a los papás de niños con cáncer, no se la abrió a las mujeres, a los médicos que buscaban vacunas, a los alcaldes que buscaban recursos y ahora a los padres de Ayotzinapa”, dijo la contendiente antes de un evento en Tabasco.

La candidata comentó que lo único que querían los padres de los jóvenes desaparecidos en 2014 era un encuentro con el presidente para que les dijeran la verdad sobre lo sucedido con sus hijos.

“Tan fácil que es que el presidente les diga qué pasó y la verdad él la sabe, creo que los papás lo van a entender y en ese sentido sería lógico que el presidente le abriera las puertas a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa”, mencionó.

La postura de la candidata a la Presidencia de la República se suma a la de otros políticos que condenaron la respuesta por parte del Ejecutivo federal.

El presidente ha intervenido en investigación: Álvarez Icaza

El exsecretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, aseguró que López Obrador ha intervenido en el proceso de investigación junto con el titular de la Fiscalía general de la República, Alejandro Gertz Manero y el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“Calumnia y miente atacando mi persona. Yo no comparto los métodos violentos de lucha, no comparto el uso de petardos o romper puertas de los estudiantes de Ayotzinapa, sin embargo, comparto su enojo y frustración porque el presidente dijo a los padres de los 43 estudiantes y sus familias y a todo el país, justicia y verdad y eso no solo no ha pasado”.

“Él (López Obrador) ha tomado decisiones para impedir la verdad y la justicia y generar un proceso de encubrimiento e impunidad, él anunció en la mañanera decisiones para exonerar a militares encubiertos. Su gobierno ha generado acciones para impedir la justicia”, respondió el senador independiente por la Ciudad de México.

López Obrador calumnia y miente. No por mentir se hace justicia. Que me invite a una mañanera para debatir sus mentiras y calumnias. Lo responsabilizo de mi seguridad y la de mi familia, por las consecuencias de sus calumnias. pic.twitter.com/Bye7uOFFKD — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) March 6, 2024

Previamente, el presidente se refirió a Emilio Álvarez Icaza de encabezar un grupo para desestabilizar a su gobierno, además de manipular a los familiares de los 43.

“Decirles nada más a los padres que estamos dedicados y estamos avanzando en la investigación pero lo que sucede es que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza (Emilio) Álvarez Icaza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, grupos conservadores de derecha que lo que quieren es hacernos daño políticamente hablando”, aseguró AMLO en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Miembros del Ejército mexicano intentan bloquear la entrada de un grupo que protestaba por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, intentando ingresar por la fuerza al Palacio Nacional. (Foto: Stringer / Reuters )

AMLO minimiza protestas: Máynez

Sobre la manifestación de normalistas en Palacio Nacional, Máynez dijo que no le gusta que AMLO minimice las protestas y mantenga una actitud de soberbia hacia quienes disienten con él.

El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, participó en un diálogo con estudiantes en el ITAM.

Hay que escuchar aunque no estemos de acuerdo: Chertorivski

El candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, se pronunció sobre el hecho durante su participación en el foro Mujeres por la Ciudad construyendo la agenda 2024-2030.

“Un buen gobierno escucha. La comunicación con los grupos con los que te puedes diferencias, pero escuchar y sentarse a dialogar es pieza fundamental del quehacer del gobierno y de quien quiere ser un buen gobernante plural y escucharnos entre todos. A veces no vamos a estar de acuerdo, pero los tenemos que escuchar y esa es tarea del gobierno”, aseguró.

AMLO será responsable si algo le pasa a Álvarez Icaza: Taboada

En tanto, Santiago Taboada, candidato del PRI, PAN y PRD a la gubernatura de la CDMX, criticó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haya responsabilizado a Emilio Álvarez Icaza por lo ocurrido esta mañana en Palacio Nacional.

“Si él no le cumplió a los familiares y una de sis promesas de campaña, que ahora no venga a responsabilizar y menos a un senador de oposición, y lo responsabiliza. Además, ¿con qué pruebas? le avienta todo el aparato, le avienta todo el señalamiento. Mi solidaridad con Emilio, que párate forma parte de este equipo político, de trabajo, y por supuesto que lo que le pase a Emilio es responsabilidad del presidente de ahora en adelante…”, acusó durante una conferencia que ofreció tras su participación en el foro Mujeres por la Ciudad construyendo la agenda 2024-2030.

¿Dónde está el pueblo feliz feliz?: Fox

El expresidente de México, Vicente Fox, cuestionó a través de su cuenta de 𝕏: ¿Dónde está el pueblo feliz feliz?

Centro Prodh lamenta protestas

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó que no comparte las acciones vandálicas de los jóvenes y urgió a restablecer el diálogo respetuoso, supervisado por las instancias, al mismo tiempo que aseguró que los padres y madres de los normalistas no están manipulados por la organización.