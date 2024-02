Morenistas y opositores intercambian acusaciones por filtración de números

“Así es la derecha, así son los conservadores, muy hipócritas, mucho muy hipócritas. Esa es la doctrina del conservadurismo, realmente muy vergonzoso que actúen de esa manera”, criticó el presidente ante medios de comunicación durante su visita a Sinaloa, en la conmemoración del Día de la Bandera.

Su hijo José Ramón acusó que se trata de una venganza, luego de que el presidente expusiera durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional el número de Natalie Kitroeff, corresponsal de The New York Times, al mostrar un correo en el cual la periodista le pedía una entrevista para dar su posición ante una investigación de Estados Unidos en la que se indagó la presunta aportación de sobornos del crimen organizado a la campaña de López Obrador en 2018.

"En las últimas horas, he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad, a través de la filtración de mi número de teléfono. Este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y a la seguridad que merecen", publicó el hijo del presidente en X.

No obstante, también se filtraron los números de Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, y Mario Delgado, presidente nacional de Morena –quienes hasta el momento no se han pronunciado– así como el de Citlalli Hernández, secretaria general del partido, y Gerardo Fenández Noroña, vocero de campaña de Sheinbaum.