Ebrard: DEA intenta cobrarse por restricciones impuestas por Gobierno de AMLO

El excanciller Marcelo Ebrard aseguró hoy que la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos intenta vengarse, a través de informes sobre investigaciones cerradas y sin sustento contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por las restricciones que el Gobierno de México le ha impuesto a sus agentes en este sexenio.

“Es muy clara la posición de los Estados Unidos... lo ratificó la Casa Blanca. El Departamento de Estado nunca hizo una investigación sobre ese asunto, porque no consideró que hubiera elementos. New York Times llega tarde a una nota. Esa información está basada en fuentes de la DEA”, dijo Ebrard durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva.

“La información la da la DEA. La DEA ha hecho esto muchas veces. Lo que hay que ver es que lo hace en un momento en que en México hay un proceso electoral. Tiene una intencionalidad. ¿Por qué hacen esto ahorita? Porque estamos en un proceso electoral, porque en este gobierno se les impuso, además, una serie de obligaciones legales que los han irritado muchísimo”, expuso el exfuncionario federal.

“Hay una serie de restricciones a la DEA. No han estado cómodos con eso. Estaban acostumbrados a hacer operativos, eso ya no es así. Hay una intencionalidad política. La Casa Blanca dice que no avala”, expresó.