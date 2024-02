Pozo de 77 metros regresa esperanza a buscadoras en el México de desaparecidos

El descubrimiento, que da esperanza de que alguno de los suyos esté ahí y con ello acabe con la incertidumbre y tortura que significan las desapariciones en México, enfrenta un obstáculo: la falta de tecnología para acceder al sitio para exhumar los restos.

Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras, explica que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora les informó que no cuentan con el equipo para extraer los cuerpos.

“Hemos tenido hallazgos fuertes, hallazgos impactantes para nosotras, y pues que lamentablemente, por falta de tecnología, no se puede avanzar un poquito más porque encontramos un pozo de 77 metros de profundidad, los primeros restos humanos y no hay la manera de exhumarlos. Dice la Fiscalía, dicen las autoridades, que no hay la manera de cómo sacar esos cuerpos del lugar”, dice en entrevista.

Ceci Flores, como se le conoce a la madre buscadora que fue nombrada una de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la BBC de Londres, busca a su hijo Marco Antonio, quien desapareció en Bahía de Kino, en 2019.

Ceci Flores realiza jornadas de búsqueda para encontrar a su hijo Marco Antonio. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro.)

A pesar del riesgo que implica ser una madre buscadora en México, pues han sido asesinadas siete entre 2021 y lo que va de 2024, Ceci Flores no deja de buscar. Una desaparición, dice, deja muerta en vida.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, en México de 114,815 personas se desconoce su paradero.

Por doloroso que es el hallazgo del pozo, éste representa una oportunidad para confirmar o descartar que su hijo está ahí. De no encontrarlo, la búsqueda seguirá.

“La fiscalía nos dice que no halla qué hacer para sacar los cuerpos. Nosotras ya hicimos lo difícil, que es localizar el pozo, ahora les corresponde hacer esta exhumación porque no se pueden quedar ahí Son personas que estamos buscando. A lo mejor puede ser hasta mi hijo”, comenta.