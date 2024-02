En gestión de Rosario Piedra, la CNDH pierde el rumbo como defensora de víctimas

También se ha hecho público que la CNDH ha cerrado quejas graves contra el Ejército sin una investigación profunda y adecuada, como fue el caso del defensor de derechos humanos en Tamaulipas, Raymundo Ramos, quien denunció haber sido víctima de espionaje con el software de Pegasus.

“En lugar de investigar a profundidad y en lugar de tomar en cuenta la evidencia hecha pública sobre estos hechos, la CNDH simplemente decidió cerrar la queja tomando únicamente en cuenta un informe de la Sedena diciendo que no, que no espiaban. Como esa, hemos tenido conocimiento de algunas otras en las que la CNDH ha sido omisa y no ha atendido”, advierte Guerrero.

Militarización

Las Fuerzas Armadas han adquirido más poder en este sexenio y la CNDH no se ha opuesto. El mayor peligro de que Rosario Ibarra respalde las decisiones presidenciales es que actúa con parcialidad.

Cuando López Obrador presentó una iniciativa para militarizar la Guardia Nacional y traspasarla a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se esperaba que la Comisión interpusiera una acción de inconstitucionalidad, pero, en cambio, defendió esa reforma, que más tarde fue anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que el 5 de febrero, de nueva cuenta, el Ejecutivo federal la envió al Congreso para su dictaminación.

“Sus posicionamientos, sus acciones, pero también sus omisiones, van muy en línea de la posición y el discurso presidencial”, menciona Guerrero.