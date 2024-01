“Varias veces me han preguntado si no me da miedo enfrentar a la delincuencia, ¿y saben qué les he dicho? Que me da más miedo dejarles a ellos un país bañado en sangre”, afirmó.

Sin ponerlo como promesa, la aspirante a ser la primera presidenta del país afirmó que se ampliará el Metro de la Ciudad de México, se tendrá el mejor aeropuerto de América Latina y se construirá un tren eléctrico a Querétaro, no impulsado por combustibles fósiles.

Gálvez centró su cierre para ir en contra de Claudia Sheinbaum, quien ha avanzado en su carrera política: fue secretaria de Medio Ambiente en la capital con López Obrador como jefe de Gobierno, luego alcaldesa de Tlalpan, después jefa de Gobierno y ahora aspirante a la presidencia.

“Sheinbaum no entiende eso, porque ella no entiende a México. Ella viene del privilegio, yo vengo del esfuerzo; ella siempre ha vivido muy bien del presupuesto, de los sobres amarillos. Yo sí sé lo que es no llegar a la quincena, yo sí sé lo que es arriesgar mis ahorros en una empresa, yo sé lo que es crear empleos.

“Ella quiere un país donde los pobres sigan siendo pobres y yo quiero un país de clase media fuerte”, afirmó.

Gálvez advirtió que la del próximo 2 de junio será una elección injusta y dispareja, con el uso del dinero del Estado en su contra.

“¿Sabe qué, señor presidente? No le tengo miedo”, aseguró.