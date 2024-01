La resolución del Tribunal se dio luego de que los partidos Morena, PRI y PT impugnaron el mecanismo extraordinario del Instituto para designar los cargos de secretario Ejecutivo, así como en las direcciones y unidades técnicas, en un plazo máximo de 30 días.

A decir de los magistrados de la Sala Superior, Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera, el Consejo General estableció condiciones y requisitos no previstos en la ley, por lo que excedió en su facultad reglamentaria.

El expresidente del TEPJF, Reyes Rodríguez, quien votó en contra del proyecto, consideró que el Consejo General debe estar integrado conforme a la ley con los titulares aprobados por las consejerías en las Unidades Técnicas, Direcciones Ejecutivas y Secretaría Ejecutiva.

Consejeros piden diálogo

El consejero Martín Faz confío en que se cree un espacio para el diálogo y rechazó que se trate de un “desencuentro”, pues dijo que las diferencias al interior del órgano autónomo, son normales.

“Desde luego no estoy de acuerdo con ella (con la resolución del Tribunal Electoral). Creo que esa resolución no nos ayuda. Nuestro mecanismo lo que buscaba justo era crear un espacio para un diálogo y para ir mejorando la colegialidad, que es algo a lo que yo he insistido mucho desde que llegué aquí (al INE)”, dijo.