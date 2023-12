Callejón sin salida en el INE: siguen sin consensos para la Secretaría Ejecutiva

El rechazo a las dos propuestas se dio durante una reunión privada entre los consejeros electorales con miras a buscar consensos de los nuevos nombramientos y así lograr que estos llegaran “planchados” a la sesión del próximo jueves 21 de diciembre.

La titular del INE reconoció que sus propuestas no alcanzaron el consenso, pero dijo que seguirá en el “intento”.

“Son dos personas, como ustedes lo vieron, conocidas, que son parte de la estructura, que ya tienen experiencia en haber estado en la encargaduría de la Secretaría Ejecutiva y se están valorando, no han alcanzado todavía los votos, pero seguimos en el intento”, destacó. En entrevista, dijo que al no haber un acuerdo, se determinó no subir este punto a la sesión del Consejo General del jueves.

“Se busca la titularidad primero de esta posición, y después en cascada saldría el resto de las áreas ejecutivas y técnicas”, añadió la consejera presidenta, quien reconoció que los órganos colegiados tienen sus niveles de dificultad para lograr acuerdos y consensos, pero que ello no le afecta.

Sin embargo, Cornejo obtuvo siete de los ocho votos requeridos, dado que la presidenta Taddei votó en contra de esa propuesta.

Cuestionada sobre si considera que se ha entrado en un “juego de vencidas”, Taddei confió en que no sea así.

“Yo espero que no sea un juego de vencidas, al menos de mi parte no es un juego de vencidas. Creo que es un juego, si le podemos llamar juego, de convencimiento, de profesionalismo, de actuación, de entender perfectamente el servicio público y el lugar en donde estás. Insisto mucho en esto de la vida colegiada. Sabemos esto”, expuso.

-¿Pero este cuál sería su deseo?

-¿De Navidad y Año Nuevo? Que todo tenga un buen final en este tema, por supuesto, y no solamente para el inicio del año, para siempre. O sea, esto no puede durar mucho. Creo que esto se tiene que resolver rápidamente.