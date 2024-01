¿Quién es la diputada Salma Luévano Luna?

Polémica con AMLO

La polémica con el presidente Andrés Manuel López Obrador se dio luego de que este diera a conocer en la conferencia mañanera que el periodista Joaquín López-Dóriga lo criticó por darle un beso a “un señor vestido de mujer”.

“López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan y el hombre tiene sentimientos”, detalló en la mañanera.

“¿Y saben qué me sucede con bastante frecuencia? Nada más que eso afortunadamente no sale: salió de una dama, de una compañera, que me besó la mano y no me da tiempo, sí, de devolverle el beso; pero hay hombres que me besan la mano o me dan un beso y yo les doy también un beso”, justificó el presidente.

Tras las críticas, en la conferencia mañanera ofreció una disculpa a la legisladora morenista.

“Yo ayer hablé de que era un hombre vestido de mujer. Yo soy muy respetuoso y creo en la libertad y la gente debe de asumirse cualquier persona como se identifique. Si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo, es como la libertad, entonces ofrecer una disculpa y enviarle un abrazo a esta compañera”, expuso el mandatario federal.