Crónica | El día que el "jaguar rodante" corrió en el Mayab

Los trenes significan para el titular del Ejecutivo federal no menos que un sello histórico y una oportunidad para dinamizar la economía del sureste que, considera, ha estado olvidada por sexenios.

El Tren Maya fue la promesa 68 de las 100 que hizo el presidente horas después de tomar protesta; esta obra ferroviaria se sumará a la reactivación de otras siete para que –como hace décadas— los mexicanos se muevan a través de vías de ferrocarril.

EL ESPACIO QUE PUSO UNA SONRISA EN LA CARA DEL PRESIDENTE

El Tren Maya es uno de los 100 compromisos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018. (Foto: @rosaicela_)

Sobre el Periférico Carlos García y Montilla, en San Francisco de Campeche, se levanta un edificio de dos niveles que parece estar escondido tras una colina. De no ser porque a su alrededor no hay nada más que maleza, panorama dentro del que se distingue por una fachada de celosía color arena, la estación de salida del proyecto ferroviario pasaría desapercibida.

Desde el exterior del inmueble, que tiene unas letras verdes de acrílico con el nombre “S.F. Campeche”, se alcanzaba a escuchar el “rugir” del tren. Eran las pruebas que, desde por lo menos las 5:30 am del 15 de diciembre, no dejaban de realizarse. Dieron las 7:14 de la mañana, horario en que llegó el presidente López Obrador y el ruido seguía siendo el mismo: estridente, impetuoso. El presidente no podía ocultar su sonrisa.

Tras inaugurar la obra, el presidente develó la placa del Tren Maya en la que se lee "Este proyecto será el referente para impulsar el desarrollo económico y turístico de la región sureste del país en beneficio del pueblo de México". (Foto: Presidencia de la República.)

En la inauguración, el mandatario mexicano estuvo acompañado por conocidos y cercanos: integrantes de su gabinete, gobernadores de Morena y algunos empresarios con los que ha tenido una relación cercana, entre ellos Carlos Slim, presidente de Grupo Carso; Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración de Banorte, y Miguel Rincón, de Biopappel, entre otros.

El ambiente en tierras campechanas fue de algarabía; los discursos resaltaron la grandeza de la obra y las comparaciones no faltaron: que si 1,554 kilómetros eran un trayecto similar a la distancia entre Lisboa a París, que si recorrer Edzná en Campeche es como visitar Egipto y que si se tenía que detener el reloj como cuando el hombre llegó a la luna.

Los encargados de la obra y los constructores se acomodaron como es habitual en las conferencias matutinas presidenciales llevadas a cabo desde Palacio Nacional en Ciudad de México: el presidente López Obrador se colocó al frente del atril para iniciar su discurso y los asistentes en una línea a un costado del mandatario; uno a uno fueron tomando la palabra; mientras tanto se escuchaba el “rugir” del Tren Maya.

Los ruidos del Tren acompañaron los discursos compartidos por voces tenues y, a veces, el sonido de la locomotora llegó a opacarlos.