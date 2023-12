Rebelión en el Tribunal Electoral: magistrados piden renuncia del presidente

Sin embargo, tras el receso ni Rodríguez ni Otálora regresaron a la sesión y a decir de Soto, el aún magistrado presidente “se levantó de su silla y huyo del pleno privado”.

“La ausencia del presidente para evadir una sesión en donde íbamos a analizar su permanencia o no denota una alta falta de responsabilidad pública a institucional”, expuso Soto.

Antes, Fuentes comentó que la decisión de si continúa o no en la presidencia, no puede ser pospuesta como lo propone Reyes Rodríguez para no generar incertidumbre, dado que de lo que se trata es de generar certeza sobre la administración de la justicia.

“No puede estar al frente si no cuenta con el apoyo y confianza de sus pares”, resaltó.

Desde temprano, los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata y Mónica Soto aseguraron que ya se estudiaba la posibilidad de quitar a Reyes Rodríguez Mondragón de la Presidencia del Tribunal Electoral.

Ante medios de comunicación, Fuentes dijo que no hay una crisis al interior del Tribunal, sin embargo, indicó que se examina la ruta del relevo a la cabeza.

"Yo creo que todas las cosas se deben de debatir, que pensar, es lo que yo diría por ahora, lo que está en la mesa es debatir nuestra institución, sus políticas y qué es lo mejor para México", señaló Felipe de la Mata al ser cuestionado sobre el posible cambio en el Tribunal.

"Hay diferentes cuestiones y tenemos que identificar políticas institucionales que sean las mejores y eso puede generar debates, pero choque, no", indicó.

Mónica Soto dijo que la ausencia de los tres en el informe de Mondragón fue una vía que usaron para seguir exigiendo que exista un diálogo.

Reyes Rodríguez podría dejar la Presidencia del Tribunal Electoral. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

Al iniciar la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el magistrado Felipe Fuentes Barrera solicitó incluir en la orden del día un punto de acuerdo relativo a la remoción del presidente Reyes Rodríguez.

Su posición fue apoyada por la magistrada Mónica Soto, propuesta que también contó con el consenso de su par, Felipe de la Mata, lo que confirmó la crisis que vive el órgano jurisdiccional en el marco del proceso federal en marcha.

“Magistrado presidente, solicitaría la incorporación de un punto al orden del día, relativo a la expresión de las diferentes posturas de las magistraturas integrantes de este pleno sobre la pertinencia o no de que usted permanezca en la presidencia”, soltó Fuentes Barrera.

La magistrada Janine Otálora Malassis solicitó que lo primero es resolver los asuntos pendientes de la orden del día, dado que la sesión se difirió en dos ocasiones.

“En caso de que se vote a favor la incorporación del punto, sería al final del listado”, dijo Reyes Rodríguez.

Los magistrados acordaron incluir la permanencia del presidente del Tribunal al final de la sesión.

Reyes Rodríguez pidió a sus colegas dar a conocer el próximo lunes 11 de diciembre su respuesta a la propuesta de remoción de su cargo.

“México estar seguro que tiene un tribunal que responderá con determinación ante cualquier desafío o crisis”, dijo tras la petición que hizo el magistrado Felipe Fuentes Barrera de incluir en la orden del día un punto de acuerdo, relativo a su remoción, el cual fue apoyado por sus pares Mónica Soto y Felipe de la Mata.

“Es momento de dar certeza a la ciudadanía, a los actores políticos, a los partidos”, añadió durante la sesión de este jueves, que había sido diferida en dos ocasiones.

“Por ello solicitó mis colegas, los magistrados Mónica Soto, Janine Otálora, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera que me permitan tomar mi decisión con la responsabilidad que se requiere y para ello les solicito amablemente poderlo comunicar el próximo lunes 11 de diciembre”, expuso Rodríguez Mondragón.