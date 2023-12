Luis Enrique Orozco afirma ser el gobernador interino de Nuevo León

Orozco señaló que el Palacio de Gobierno de Nuevo León se encuentra cerrado y no ha tenido acceso, sin embargo el cargo que recibió es irrenunciable.

“No tengo oficina, no tengo un papel, no tengo un escritorio, una computadora. (…) No tengo u recurso material, sin embargo creo que tengo la designación, insisto, reconocida a través de un proceso apegado a la Constitución y sobre todo creo que tengo el valioso apoyo de muchas y muchos ciudadanos.

La Constitución federal y la Constitución estatal reconocen estos cargos como irrenunciables por el mayor interés de la población.

Orozco explicó que tiene un mandato dado por un órgano de representación popular, que es el Congreso del estado y lo debe cumplir a cabalidad. "Si no lo hago yo incurro en delito”, declaró en Radio Fórmula.

Orozco señaló que ha intercambiado breves mensajes con Samuel García y espera poder reunirse con el político este lunes; también se espera que el Congreso de Nuevo León sesione y dé entrada al oficio donde el ex aspirante presidencial indica que retoma su cargo como gobernador.