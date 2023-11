IMSS aplica protocolo piloto en Cd. Juárez y Cancún para detectar VPH

Ante ello, el trabajo desde las instituciones y organismos de salud se ha concentrado en lograr que más mujeres puedan detectar el virus con anticipación y así tener un diagnóstico temprano.

“Lo que estamos haciendo ahora es una prueba piloto específicamente en trabajadores, comenzamos en maquiladoras de Ciudad Juárez para ver no si la detección de VPH era mejor, eso ya lo sabemos, si no para ver la aceptación y si era lo que necesitamos para asegurar que ahora sí hubiera un seguimiento”, señala Olga Georgina Martínez Montañéz, coordinadora normativa en la dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, en el Roche Press Day que se realiza en Panamá.

En Chihuahua, se han aplicado 15,000 tamizajes en maquilas de Ciudad de Juárez de las 35,000 previstas. El programa se extendió a Cancún, en Quintana Roo, donde se han realizado más de 1,000 de las 15,000 que se tienen como objetivo, principalmente en la industria hotelera. El porcentaje de personas con resultados positivos es de 24, es decir 1 de cada 4 personas que se hicieron la prueba.

La cifra muestra un panorama retador, sobre todo ante una caída de la vacunación de VPH en los últimos años. De acuerdo con la coordinadora normativa en la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, de 2 millones de pruebas al año que se hacían antes, se han disminuido a 600,000.

A esto se suman los estigmas y la desinformación que rodean el padecimiento. Especialistas en salud explican que muchas de las mujeres no acuden a hacerse pruebas debido a que argumentan que no tienen tiempo, pero también ante la creencia de que al ser una enfermedad de transmisión sexual se debe a que han tenido muchas parejas o una infidelidad, cuando no necesariamente es así.

“Es muy bien aceptada cuando hacemos una educación adecuada de la promoción de la salud, de lo que significa el virus, lo que significa el diagnóstico de la infección, que no se deben angustiar, que no significa que hay infidelidad, que la infección se pudo haber adquirido hace muchísimos años”, explica la especialista del IMSS.

La doctora recuerda que cuando comenzaron los programas había la duda si el virus permanecía latente, pero ahora se sabe que sí permanece latente, que alguien se puede infectar a los 20 años y con eventos como la menopausia o una diabetes o algún otro trastorno metabólico el virus se puede reactivar.