Cierran paso a caravana de afectados por Otis; amagan con plantón en Reforma

Ante el impedimento de seguir su camino, al ser bloqueados en Avenida Juárez, frente a Bellas Artes, los manifestantes dejaron los vehículos en los que se movían para caminar por Francisco I. Madero hacia el primer cuadro de la capital.

Jesús Evodio Vázquez, expresidente municipal de Acapulco, aseveró que su única intención es entregar un pliego petitorio en Palacio Nacional.

"Queremos hablar con toda claridad y presentar un pliego petitorio y pedir que Acapulco sea prioridad nacional. Aquí en el Zócalo lo único que queríamos y queremos es que nos dejaran pasar para hacer una protesta pacífica", señaló.

"Se va a convertir en el cementerio más grande de hoteles, de restaurantes, de plazas comerciales. (...) Se va a agudizar la violencia, la inseguridad", agregó el expresidente municipal de Acapulco.

Los manifestantes advirtieron que este martes exigirán en la Cámara de Diputados que se asigne un presupuesto de al menos 300,000 millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco y, en caso de lo contrario, iniciarán un plantón que pueden llevar a Paseo de la Reforma.

"No nos vamos a ir si no hay resultados. Nos vamos a ir a plantar a la Cámara de Diputados y, si no hay un resultado, un fondo para la reconstrucción de Acapulco y de los 46 municipios afectados, nos vamos a ir a plantar a Reforma y de ahí nos van a ir a sacar muertos solamente porque vamos a regresar a Acapulco con resultados", sostuvo Ramiro Solorio Almazán.