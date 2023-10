Crónica | Cientos salen a las calles de la CDMX en defensa del Poder Judicial

Al grito de “somos tres poderes, no somos dictadura” y “al poder judicial no se le toca”, los empleados judiciales, encabezados por el sindicato de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) y su líder Gilberto González, advirtieron que no permitirán que se ´despoje´ al Poder Judicial de 15,000 millones de pesos que, aseguraron, se usan en prestaciones y complementos para el retiro.

Pero la marcha, con réplicas en varias entidades del país, no sólo fue por recursos. Fue también en defensa de su prestigio, pues desde Palacio Nacional se ha señalado que cobran sin trabajar, así que de la vanguardia hasta la retaguardia resonó durante casi dos horas un grito de batalla: “¡Yo sí trabajo, no hago mañaneras¡”.

Los “privilegiados”, según el mandatario federal, salieron a las calles, en una inédita concentración que reunió a abogados, secretarios de estudio, proyectistas, pasantes de todo el universo judicial: juzgados y tribunales en materia administrativa, civil, laboral, especializada en competencia económica y radiodifusión; electoral y agrarios, junto a sus familias, además de litigantes privados, miembros de barras y asociaciones de abogados.

La marcha partió del Monumento de la Revolución después de las 11:00 horas. Los manifestantes llegaron hasta Palacio Nacional. (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

Entre los movilizados, algunos reconocieron vivir en el privilegio. Como Martha, joven adscrita a un Tribunal Colegiado en Naucalpan, quien confesó: “Yo sí soy privilegiada, desde donde estoy me toca defender a mujeres que son revictimizadas por el ministerio público, o para que indemnicen a personas afectadas por malas operaciones en el IMSS… ayudar a otros es mi privilegio”.

Por casos como esos, Rocío Gallardo, empleada del PJF expresó en su cartel: “No somos súper héroes pero venimos a luchar por la justicia”.

“Lo que pasa es que creen que somos ´la procu´, policías o fiscales, y el presidente desinforma atacándonos y diciendo que no hacemos nada”, se quejó Israel, secretario, mientras Jessica Rodríguez sostenía una pancarta dirigida al presidente, aunque sin mencionarlo: “Al narco abrazos, al Poder Judicial, ¿madrazos?”

Otros como Lucía, abogada, admitió acudir por primera vez a una movilización: “Yo no marcho ni con lo del INE vine… pero ya me tocó salir a defender mis prestaciones”.