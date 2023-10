¿Por qué hay doble pago en la pensión IMSS, ISSSTE y Bienestar?

En el caso de los afiliados del Seguro Social por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo amparo de junio de 1997 tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad; será depositado junto al pago mensual del 1 de noviembre.

Tanto en la pensión del IMSS como del ISSSTE, el aguinaldo será otorgado mediante dos exhibiciones. Según el calendario de pagos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la primera parte será depositada en la primera quincena de noviembre, aunque aún no ha especificado fechas.

El segundo pago será en enero.

Calendario de pago de pensiones IMSS 2023. (IMSS)

Calendario de pago de pensiones ISSSTE 2023. (ISSSTE)

¿Y la Pensión Bienestar?

El pago doble corresponde al último bimestre del año de noviembre-diciembre, y no debe confundirse como un pago extra. De acuerdo con la Pensión Bienestar,al tratarse de un programa social a adultos mayores, no cuenta con prestaciones de este tipo, por lo que no recibirán aguinaldo o un pago adicional al cierre del año.