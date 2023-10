“Aun en la guerra hay reglas”, reclama SRE a autoridades de Israel

He tomado contacto con UNRWA oficina de refugiados de ONU en Gaza para apoyar a Barbara Lango.

Estamos intentando que salga por Egipto pero Israel no autoriza un cordón humanitario ni permite la salida de nadie. Es urgente hacer un llamado a Israel pq aún la guerra tiene reglas https://t.co/hFJQrUjc4l — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) October 14, 2023

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó esta semana que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convoque a una asamblea de todos sus miembros para discutir una solución al conflicto israelí-palestino, y aseguró que su gobierno no toma partido en dicha confrontación bélica.

El mandatario abogó por "buscar la aprobación de una resolución" en la ONU para abrir el diálogo y rechazó la intervención del Consejo de Seguridad en el caso porque con ello no se logran resultados, opinó.

"Sentimos que hace falta más actividad de la ONU, actuar más y no quedarnos con los procedimientos de antaño de que todo pasa por el Consejo de Seguridad y si un miembro veta una iniciativa que va con el propósito de conseguir la paz, ya se paralizó (...) por completo. Eso debe cambiar", afirmó el mandatario.

Al ser consultado por un periodista sobre su postura respecto a las reivindicaciones palestinas, dijo que no se posicionaba a favor de ningún bando. "Nosotros no queremos tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica", indicó AMLO. "Esa es nuestra postura. No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia".

-Con información de la agencia Reuters.