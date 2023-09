EPN, Xóchitl, Esquivel, Gertz... los plagios famosos de políticos mexicanos

El caso Peña Nieto

El 21 de agosto de 2016, la periodista Carmen Aristegui y su equipo difundieron el reportaje "Peña Nieto, de plagiador a presidente", mismo que reveló que la tesis “El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón” presentada en 1991 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto ante la Universidad Panamericana de México (UP) para obtener su título en Derecho, contenía también textos plagiados.

De acuerdo con la investigación, casi el 29% de su tesis fue plagiada de diez autores más, entre ellos el expresidente Miguel de la Madrid, los juristas Diego Valadés y Jorge Carpizo, los historiadores y académicos Enrique Krauze, Víctor López Villafañe, Alberto Morales Jiménez y Emilio Rabasa.

En un comunicado, la UP confirmó que “la tesis presenta ideas propias, ideas ajenas citadas e ideas ajenas no citadas”, pero expuso que “se trata de un caso sin precedentes” no previsto y por ser exalumno consideró que no se podía aplicar ninguna sanción.

El político priista aseguró días después de explotar el caso que él no plagió.

Peña Nieto concluyó su mandato en 2018. (Foto: Carlo Allegri/Reuters)

Xóchitl reconoce que copió

El caso más reciente involucra a Xóchitl Gálvez, senadora panista y “responsable” de la construcción del Frente Amplio por México (FAM), pues usuarios de redes sociales denunciaron la similitud de su informe “Diseño de edificios verdes e inteligentes” -presentado ante la Facultad de Ingeniería de la UNAM- con otros trabajos, mismos que no habría citado.

De acuerdo con Gálvez, se tituló en 2010 en Ingeniería en Computación por la UNAM por prácticas profesionales y ese fue sólo un informe, pero se dijo dispuesta a acatar la resolución de la Universidad, que turnó el caso al Comité de Ética.

Gálvez admitió que le faltó citar algunos contenidos, aunque directamente no reconoció un plagio y trató de minimizar el hecho. “La pendejié”, dijo en entrevista el miércoles 20 de septiembre.

Sostuvo que fue un informe y no una tesis de titulación, que lo retomado fue sólo de dos a tres por ciento del contenido, es decir más del 97% sería original y de su autoría.

Sin embargo, la revista Etcétera documentó 25 elementos idénticos o con ligeras variaciones tomados de oficiales y manuales técnicos, y nueve párrafos que provienen de un artículo académico, cuatro tesis, una tesina, un informe de titulación y un trabajo de grado.

El diario español El País detectó, con el uso de un software de revisión de documentos, 13 elementos copiados y adicionales a los señalados por la revista.