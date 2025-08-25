¿Cuándo se acaban las vacaciones de verano de 2025?

De acuerdo con los calendarios oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el receso de clases, el periodo oficial de vacaciones, inicia formalmente desde el sábado 19 de julio y terminan el domingo 31 de agosto.

¿Cuántos días duran las vacaciones?

Los estudiantes tendrán poco más de seis semanas de vacaciones, con 46 días de descanso, contando las últimas dos semanas de julio y todo el mes de agosto de 2025.

Este año hay más vacaciones

La SEP amplió los días de descanso como parte de uno de los compromisos con las y los maestros tras las movilizaciones y demandas. Para ello, la secretaría decidió reducir la cantidad de días efectivos del calendario escolar para aplazar la entrada.

El ciclo escolar 2025-2026 tendrá un total de 185 días de clases, cinco menos que los años anteriores.

¿Cuándo empieza el próximo ciclo?

Los estudiantes regresarán a clases el lunes 1 de septiembre de este año, para iniciar el ciclo 2025-2026. Sin embargo, las y los docentes empezarán sus actividades una semana antes, desde el 25 de agosto.

El ciclo escolar 2025-2026 tendrá un total de 185 días de clases, a partir del lunes 1 de septiembre de este año. (Mario Jasso)

Mario Delgado, titular de la SEP, confirmó este hecho y explicó que tiene dos objetivos: “uno, de formación, de actualización de cursos que se dan para el magisterio. Y la otra, ellos tienen que preparar las escuelas y preparar el regreso”.

¿Cuántos puentes y festivos habrá en el ciclo escolar 2025-2026?

Según el calendario oficial de la SEP, habrá al menos 8 fines de semana largos o puentes, debido a que coinciden días de Consejo Técnico, y 9 días de descanso obligatorios, aunque algunas están dentro del periodo vacacional.

Estas son las fechas:

Puentes en viernes por Consejo Técnico

26 de septiembre de 2025

31 de octubre de 2025

28 de noviembre de 2025

30 de enero de 2026

27 de febrero de 2026

27 de marzo de 2026

28 de mayo de 2026

26 de junio de 2026

Festivos

Martes 16 de septiembre de 2025

Lunes 17 de noviembre de 2025

Jueves 25 de diciembre de 2025

Jueves 1 de enero de 2026

Lunes 2 de febrero de 2026

Lunes 16 de marzo de 2026

Viernes 1 de mayo de 2026

Martes 5 de mayo de 2026

Viernes 15 de mayo de 2026

Vacaciones del ciclo escolar 2025-2026

El calendario señala dos periodos vacacionales, uno en invierno y otro durante primavera, ambos de 10 días cada uno:

1. Del lunes 22 de diciembre de 2025, al martes 6 de enero de 2026.

2. Del lunes 30 de marzo al 10 de abril de 2026.