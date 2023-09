Tras permanecer dos años encarcelada tras ser acusada de distribución de drogas en Estados Unidos, Emma Coronel Aispuro sale de prisión. Así lo confirmó la vocera del Buró Federal de Prisiones, Randilee Giamusso, a Reuters a través de un correo electrónico.

"Podemos confirmar que Emma Coronel Aispuro fue liberada", dijo la BOP a Reuters en un mensaje vía correo electrónico. La oficina agregó que, "por razones de privacidad y seguridad", no proporcionaría "información adicional", porque no lo hace sobre personas que ya no están bajo su custodia.