“No utilizamos dinero público”, responde Carolyn Adams sobre fiesta de su hija

“Quiero aclarar que no utilizamos dinero público como intentan hacer creer. Tanto el padre de mi hija como yo, así como su padrastro, trabajamos arduamente y contribuimos responsablemente para hacer realidad esta celebración”, escribió.

Carolyn Adams acusó además que las difamaciones y ofensas que han surgido sobre la fiesta de su hija han convertido el sueño de una menor en un "juego político".

"Quiero enfatizar que NO soy política, NO vivo de la corrupción y NUNCA he formado parte de ningún gobierno. Soy una persona individual que ha trabajado incansablemente, sin dañar a nadie ni recurrir a prácticas corruptas", expresó.

Adams rechazó los ataques con mentiras en contra de su familia e hija, a la vez que expresó su indignación "por cómo este evento se ha distorsionado y se ha convertido en objeto de acusaciones infundadas".