Así fue la caída del sistema en 1998

Antecedentes de la crisis electoral de 1988

Para entender la caída del sistema en 1988, es esencial conocer los antecedentes. Durante ese periodo, México estaba bajo el control del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había gobernado de manera ininterrumpida desde la Revolución Mexicana en 1929. Las elecciones presidenciales de 1988 se presentaban como una oportunidad para abrir la puerta a la alternancia política en el país.

Los tres candidatos de las elecciones de 1988:

Carlos Salinas de Gortari (PRI): Fue el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Salinas de Gortari resultó ganador en las elecciones y se convirtió en presidente de México. Cuauhtémoc Cárdenas (FDN): Cuauhtémoc Cárdenas encabezó la coalición conocida como el "Frente Democrático Nacional" (FDN), que incluyó al Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT), y una facción disidente del PRI. Cárdenas fue uno de los candidatos más prominentes de la oposición y obtuvo un amplio apoyo popular. Manuel Clouthier (PAN): Manuel Clouthier fue el candidato del Partido Acción Nacional (PAN). Aunque no obtuvo una victoria en las elecciones, su participación representó una de las primeras ocasiones en que el PAN compitió de manera significativa en una elección presidencial en México.

En esos momentos, el PRI tenía centralizados los procesos electorales federales, los cuales eran organizados por la propia Secretaría de Gobernación y no por un órgano imparcial o autónomo, como lo busca ser ahora el Instituto Nacional Electoral. Además, los candidatos del partido hegemónico tenían ventajas en la difusión y promoción en medios privados y estatales.

La caída del sistema

La noche del 6 de julio de 1988, día de las elecciones, el sistema de cómputo electoral del país sufrió una misteriosa "caída". En ese momento, el conteo de votos se encontraba en pleno desarrollo, justo cuando los resultados preliminares comenzaron a mostrar ventaja del candidato de izquierda Cuauhtémoc Cárdenas.

La transmisión televisiva del conteo fue interrumpida y el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, encargado de la supervisión de las elecciones anunció la caída del sistema.

Años después, en 2021, Manuel Bartlett -titular de la Comisión Federal de Electricidad bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador- dijo ante la Cámara de Diputados que el fraude de 1988 fue una "amasiato" entre Salinas de Gortari y el PAN.

“Si me pica un poquito, como están jugando con mi biografía, voy a ser un poco grosero, porque me siento un poco como legislador, yo he sido más legislador que ustedes, muchos lo saben. Miren, la caída del sistema fue un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari. ¡Así fue! ¡Un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari!”, explicó durante una comparecencia ante las comisiones legislativas de Energía e Infraestructura.

Resultados oficiales de la elección

Tras la caída del sistema, se anunciaron resultados oficiales que declaraban a Carlos Salinas de Gortari como el ganador de las elecciones presidenciales de 1988. Sin embargo, la legitimidad de estos resultados fue cuestionada ampliamente por la oposición y diversos sectores de la sociedad mexicana. Se argumentó que hubo un fraude electoral y que éstos no reflejaban la verdadera voluntad popular.

"Rosario Ibarra, candidata del Partido Revolucionario de los Trabajadores, reconoció que la mayoría de los votos habían sido emitidos en favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Por su parte, Manuel Clouthier, candidato del PAN, declaraba en esos mismos días que no sabía quién había ganado la elección, pero que no habían sido ni Salinas ni él", señala un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.