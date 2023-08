Disminuyen homicidios en México; alertan por reclasificación de delitos

Homicidios podrían estar ocultos en desapariciones

Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia, afirma que en la organización no consideran que hay un “maquillaje de cifras”, pero sostiene que sí podríamos estar ante una reclasificación de delitos, por ejemplo, desapariciones que en realidad son homicidios.

“Una de las cosas que sí estamos observando es que si bien disminuyen los homicidios, aumentan las desapariciones y si uno analiza cómo se han ido dando el tema de las búsquedas y de los hallazgos de personas reportadas como desaparecidas, desafortunadamente la mayoría de los casos lo que se encuentran son restos humanos, restos humanos no identificados, que al día de hoy sabemos que hay 50,000 cuerpos de personas fallecidas que no han sido identificadas y que por lo tanto no sabemos si son parte de la cifra de personas asesinadas aunque sí están contabilizadas dentro de las personas desaparecidas. Entonces, en el universo de las personas desaparecidas pues estaría oculto una magnitud aún mayor de personas fallecidas”, explica.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, desde 1962 hasta el pasado 28 de julio 97,046 personas están desaparecidas, de ellas, 43,662 personas (44%) se sumaron en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La estrategia

Con o sin maquillaje de cifras, con o subregistro de delitos, el gobierno de López Obrador está marcando un nuevo récord en la violencia del país.

Los expertos sostienen que, si bien la violencia no surgió durante la administración actual, ésta sí es responsable de continuar con una estrategia de seguridad militarizada.

“Fue una herencia, pero llega el momento de responsabilizarnos de lo que hacemos. A los tres meses, a los seis meses, es más al año compramos el discurso de que es una herencia, pero lleva cinco años en el gobierno, es decir, ya es su responsabilidad”, refiere el investigador de Causa en Común.

La directora de México Unido Contra la Delincuencia sostiene que si bien es una buena noticia haber logrado una reducción de homicidios en 2022, el país está lejos de aquellos años donde los homicidios estaban en una tasa de 8 por cada 100,000 habitantes.

"La preocupación y el llamados es a repensar la estrategia. Aunque se pueda celebrar una reducción, los números siguen siendo escandalosos y la tendencia parece no cambiar... Siguen siendo de muchísimos homicidios dolosos al año, estamos todavía lejos de aquel año más pacífico en el que logramos vivir entre 2005-2006, antes del desastre que causó el cambio de estrategia para el combate frontal al narcotráfico", plantea.

Aunque el presidente ha proyectado una reducción de 20% en los homicidios al termino de su gobierno, lo cierto es que dejará un nuevo récord de violencia.