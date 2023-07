4,000 migrantes han sido deportados a México desde EU tras el fin del Título 42

México acordó con el gobierno de Estados Unidos que, tras el fin a la política de salud, que en los hechos tuvo efectos migratorios, se recibiría a migrantes en su territorio. En mayo pasado, el todavía canciller Marcelo Ebrard informó que el limite serían 1,000 deportaciones.

“México les ha hecho saber que no podrían, en ningún caso, recibir a más de 1,000 personas al día, no podríamos, no tenemos la capacidad ni lo aceptaríamos. Y eso estaba vigente, no de ahora, desde el Título 42. Entonces, ellos lo saben, no vamos a aceptar nosotros más de ese número, porque no podríamos”, dijo el 12 de mayo Ebrard.

Si se dividen los 4,000 migrantes que han ingresado a México desde el pasado 12 de mayo, en promedio han ingresado al país 52 cada día.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, debido a que se endurecieron las sanciones para quienes intenten cruzar a esa nación de manera irregular, ha habido una caída en la llegada de extranjeros.

Explicó que, si bien un juez federal bloqueó la política de asilo en Estados Unidos, ésta sigue vigente porque el gobierno apeló esa resolución.

“Nada ha cambiado en la frontera. Esta semana un juez en California emitió una orden en contra de nuestra reglamentación que pone límites en el asilo para las personas que no utilizan los canales seguros ordenados ilegales, pero esa orden fue inmediatamente suspendida, está pendiente un proceso de apelación lo que significa que nuestro plan de control fronterizo sigue estando en efecto en la frontera”, destacó.