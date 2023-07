Juez ratifica que sentencia a favor de Rosario Robles fue debidamente ejecutada

Anuncia gira por todo el país

Rosario Robles anunció que a partir de esta semana iniciará una gira por todo el país denominada la “Ruta de la Gratitud” con la que agradecerá el apoyo que distintos sectores de la sociedad, actores políticos y organizaciones, mostraron apoyo a su hija Mariana Miguel cuando ella se encontraba recluida en Santa Martha Acatitla y encabezó la “ruta de la libertad”.

“ Porque mis padres me enseñaron que hay que ser agradecidos y la cárcel me reafirmó este principio, sin su fuerza, no estaríamos hoy aquí”, dijo Robles Berlanga a través de un videomensaje.

Hoy iniciamos la #RutaDeLaGratitud

Visitaremos a todas y todos los que le abrieron las puertas a mi hija ⁦@Mariana_Moguel⁩ en momentos muy difíciles para nosotras #RutaDeLaLibertad #Gracias pic.twitter.com/y94by0jTfC — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) June 29, 2023

Por su parte, Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, detalló que la ruta iniciará en Morelos, se seguirá por 20 estados de la República y 65 municipios en todo el país.