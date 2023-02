Rosario Robles: “Fui perseguida por el Estado mexicano; ¿por qué la saña?”

Durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, Rosario Robles Berlanga aseguró que el Estado mexicano la persiguió en los últimos años. Sin embargo, la exsecretaria de Sedatu y Sedesol apuntó que no guarda rencor ni resentimiento en contra de las autoridades que la llevaron a prisión.

“Nadie en este sexenio ha tenido una persecución como la que yo viví. No solo fue la cárcel, me inhabilitaron, me hicieron juicio político, me congelaron las cuentas, mandaron al SAT, todo el aparato del Estado persiguiendo a una persona, cuando el delito que se me imputaba no merecía ni siquiera la prisión preventiva”, dijo la exfuncionaria en el noticiero nocturno de Latinus, horas después de que un juez federal la absolviera por el caso conocido como “Estafa Maestra”.