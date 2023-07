La vacuna de covid ya forma parte del esquema de vacunación, ¿dónde la pondrán?

Durante ese periodo, y dependiendo del tipo de vacuna anticovid disponible en el sector salud, la vacuna se podrá aplicar en clínicas de salud públicas, en hospitales o en centros móviles de vacunación ubicados en plazas públicas, se expone en el documento de la Secretaría de Salud.

Esto se decidió así porque se estima que ocurran picos de contagios de covid-19 en ciertas temporadas, principalmente en época de frío, como sucede con la influenza.

¿Quién se la puede poner?

La vacuna contra covid-19 ya no será para toda la población. Su aplicación será anual y se enfocará en los grupos con mayor riesgo y en recuperar a las personas que no se han aplicado ninguna dosis o no completaron el esquema sugerido de refuerzos.

Estos grupos incluyen a las personas adultas mayores, a las mujeres embarazadas, al personal de salud, a los adultos jóvenes con comorbilidades, como aquellos que padecen diabetes, obesidad, problemas pulmonares o cardiacos y otras enfermedades crónicas.

Los adultos, adolescentes y niños a partide de los 6 meses de edad con enfermedades que ocasionan inmunodepresión moderada a grave también tendrán una consideración especial.

“Se asume que el virus continuará evolucionando y se espera que cause una enfermedad menos grave, con posible aumento de infecciones por temporadas, que requerirán dosis periódicas de refuerzo de la vacuna para proteger a los grupos de alta prioridad, con mayor riesgo de enfermedad grave y muerte”, subraya el plan.