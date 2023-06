AMLO: proyecto de la Corte enmienda la plana y se entromete en el Legislativo

Defendió la capacidad de la población para decidir qué magistrados deben ocupar la Corte:

“(Dicen) que el pueblo no sabe de esto, ¿cómo no?, sabe más de lo que se piensa. ¿Cómo no van a saber los mexicanos si son mayores de edad y están muy conscientes de quien sí puede impartir justicia y quién no para que haya justicia auténtica, verdadera?”, cuestionó.

“Considero que es una invasión, una intromisión al Poder Legislativo. Le van a corregir la plana al Poder Legislativo, ya convertido en supremo poder conservador, en defensa de la minoría conservadora, están argumentando de que la ley no se discutió en el Congreso, no se discutió lo suficiente cuando si se discutió y además el bloque conservador no quiso participar en nada”, abundó.